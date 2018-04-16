В Туле разыскивают пропавшего молодого человека
Артём Самойленко неделю назад ушел из дома и не вернулся.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей Тульской области оказать содействие в поиске 18-летнего жителя областного центра Артёма Самойленко.
Ровно неделю назад, 9 апреля, он вышел из дома и не вернулся. Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы русые, короткие. Носит очки.
Был одет в чёрную кожаную куртку, серый джемпер, белую рубашку с воротником, чёрные брюки и чёрные туфли.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам:8(800)700-54-52, 8(953)441-21-12 или 112.
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