Сколько зарабатывает начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Тулы Алексей Крыгин

Чиновник отчитался о доходах, расходах, имуществе за 2017 год.

Алексей Крыгин, заместитель главы администрации Тулы — начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству, в 2017 году заработал 2 642 729,96 рубля. В собственности у чиновника:

квартира (30,6 кв. м, общая долевая собственность, доля в праве ½), еще ½ этой квартиры у супруги,

квартира (50,5 кв. м, общая долевая собственность, доля в праве ¼),

квартира (51 кв. м), также эта квартира зарегистрирована и на несовершеннолетнего ребенка.

Супруга также владеет квартирой (50,9 кв. м, общая совместная, три собственника). Доход за 2017 год у нее составил 336 786,08 рубля.

Автомобили на семью Крыгиных не зарегистрированы.