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Новомосковский суд на месяц закрыл супермаркет «Верный»

Новомосковский суд на месяц закрыл супермаркет «Верный»

В магазине были нарушены санитарно-эпидемиологические требования.

В Новомосковском городском суде рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ, в отношении ООО «Союз Св. Иоанна Воина», к которому относится магазин «Верный», расположенный на улице Беклемищева в Узловой.

Причиной стало несоблюдение правил отгрузки продуктов – машины с продовольствием разгружались со стороны подъезда жилого дома. Это является нарушением закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также санитарных требований к организациям торговли и условиям проживания в жилых зданиях.

Новомосковским городским судом Тульской области вынесено постановление, согласно которому ООО «Союз Св. Иоанна Воина» признано виновным в совершении административного правонарушения. Деятельность магазина «Верный» приостановлена на 30 суток.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:18 +3
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Место
Тульская областьНовомосковскУзловая

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