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В Ефремовском районе трое грабителей украли бензопилу из частного дома

В Ефремовском районе трое грабителей украли бензопилу из частного дома

Преступники дали признательные показания.

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» с заявлением обратилась жительница деревни Ключевое. Она сообщила, что неизвестные сняли навесной замок с двери ее дома и украли бензопилу.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции. Полицейскими при проведении разыскных мероприятий были установлены личности подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались нигде не работающие жители посёлка Октябрьский: 46-летний и 43-летний мужчины и 42-летняя женщина.

Они были задержаны и доставлены в дежурную часть Межмуниципального отдела полиции. От них получены признательные показания.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.  

 

вчера, в 20:11 +2
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