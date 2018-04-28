Видео: В Туле в Центральном парке вандалы сломали скульптуру «Лебединое озеро»

Фото из архива Myslo.

В ночь с 26 на 27 апреля в Центральном парке Тулы неизвестные люди сломали скульптуру «Лебединое озеро». Этот инцидент попал на видео. Кадры происшествия появились в одной из групп ВКонтакте.

На видео запечатлено, как двое молодых людей раскачивают фигурки маленьких лебедей, одну из них они выломали и унесли с собой.

Напомним, скульптура в парке появилась в 2014 году. Скульптор Юрий Уваркин рассказал, что эта композиция отлита из бронзы на ОАО «АК «Туламашзавод». Большой лебедь весит порядка 250 килограммов, маленькие, а их 6, – по 30 килограммов.