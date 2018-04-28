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По факту вандализма в Центральном парке Тулы возбуждено уголовное дело
Кадр из видео.

По факту вандализма в Центральном парке Тулы возбуждено уголовное дело

Вандалы сломали скульптуру «Лебединое озеро».

В ночь с 26 на 27 апреля в Центральном парке Тулы неизвестные люди сломали скульптуру «Лебединое озеро». В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм):

– Сотрудники полиции устанавливают личности подозреваемых и обращаются к гражданам, у кого есть хоть какая-то информация по данному факту, с просьбой сообщить по телефону 02 или в отдел полиции «Советский» 32-48-02. Конфиденциальность гарантируем.

В распоряжении Myslo оказалось запись с камер видеонаблюдения. На видео запечатлено, как двое молодых людей раскачивают фигурки маленьких лебедей, одну из них они выломали и унесли с собой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:18 +4
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