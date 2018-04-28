По факту вандализма в Центральном парке Тулы возбуждено уголовное дело

Кадр из видео.

В ночь с 26 на 27 апреля в Центральном парке Тулы неизвестные люди сломали скульптуру «Лебединое озеро». В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ (вандализм):

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В распоряжении Myslo оказалось запись с камер видеонаблюдения. На видео запечатлено, как двое молодых людей раскачивают фигурки маленьких лебедей, одну из них они выломали и унесли с собой.