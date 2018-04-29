В Заокском районе в СНТ ночью сгорел Jeep Grand Cherokee

В ночь на воскресенье, в 23:50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля Jeep Grand Cherokee, в Заокском районе в СНТ «Раздолье» на 11-й улице.

На место происшествия выехал один пожарный расчет. По прибытии на место происшествия, в 00:00, пожарные приступили к ликвидации горения. Через пять минут открытое горение было ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В результате происшествия сгорел автомобиль. Причина пожара устанавливается. В результате ЧП никто не пострадал.

Пострадавших нет.