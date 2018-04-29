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В Заокском районе в СНТ ночью сгорел Jeep Grand Cherokee

В Заокском районе в СНТ ночью сгорел Jeep Grand Cherokee

Огонь уничтожил премиальный внедорожник.

В ночь на воскресенье, в 23:50 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании автомобиля  Jeep Grand Cherokee, в Заокском районе в СНТ «Раздолье» на 11-й улице.

На место происшествия выехал один пожарный расчет. По прибытии на место происшествия, в 00:00, пожарные приступили к ликвидации горения. Через пять минут открытое горение было ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области. 
 
 
В результате происшествия сгорел автомобиль. Причина пожара устанавливается. В результате ЧП никто не пострадал.

Пострадавших нет.

 

сегодня, в 18:04 +1
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Заокский район

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