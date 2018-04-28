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На пожаре под Тулой пострадал человек

На пожаре под Тулой пострадал человек

В поселке Плеханово сгорел дом.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 27 апреля 2018 года в 20.20. Горел кирпичный дом на ул. Дачной в поселке Плеханово (Большая Тула).

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета.

Имеется пострадавший.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел изнутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.

 


Причина пожара и другие обстоятельства устанавливаются.

сегодня, в 09:31 +1
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