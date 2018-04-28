На пожаре под Тулой пострадал человек
В поселке Плеханово сгорел дом.
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 27 апреля 2018 года в 20.20. Горел кирпичный дом на ул. Дачной в поселке Плеханово (Большая Тула).
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета.
Имеется пострадавший.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел изнутри.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.
Причина пожара и другие обстоятельства устанавливаются.
Другие статьи по темам
Событие