На пожаре под Тулой пострадал человек

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» 27 апреля 2018 года в 20.20. Горел кирпичный дом на ул. Дачной в поселке Плеханово (Большая Тула).

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета.

Имеется пострадавший.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел изнутри.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.



Причина пожара и другие обстоятельства устанавливаются.