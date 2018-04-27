Как в Тульской области отпразднуют День Победы

Региональный министр культуры Татьяна Рыбкина рассказала, что ко Дню Победы во всех муниципальных образованиях и поселениях региона пройдут торжественные мероприятия. Всего около 700, для сравнения, в прошлом году их число составило 460.

Праздничные мероприятия начались уже сегодня, 27 апреля. В Тульском военно-историческом музее в кремле открылась уникальная выставка «Спасенные реликвии». Находки, сделанные тульскими поисковиками во время экспедиций, восстановили студенты-реставраторы московских вузов. Сегодня они переданы в дар военно-историческому музею.

В ретрокинотеатре «Майский» с 1 по 7 мая пройдет неделя военного кино «Герои Победы».

5 мая в концертном зале Тульской областной филармонии состоится заключительный гала-концерт лауреатов и победителей ежегодного регионального многожанрового фестиваля творчества пожилых людей.

6 мая в 18 3D-кинозалах Тулы и области стартует региональная акция «Кино Победы».

- Фильмы будут демонстрироваться около сельских Домов культуры, библиотек и других учреждений культуры. Бесплатный показ современных и ретрофильмов о событиях Великой Отечественной войны согласован с Министерством культуры РФ. Тульские зрители также увидят документальный фильм «Забытых подвигов не бывает», - пояснила министр.

6 мая в кинобеседках покажут фильмы «3 дня до весны», «Защитники» и «Судьба человека».

7 мая в3D-кинозалах будет показан новый фильм «Собибор», который основан на событиях Второй мировой войны в одноименном нацистском лагере. Картина рассказывает о лейтенанте Советской армии, которому удается спланировать интернациональное восстание заключенных лагеря смерти. Режиссер киноленты и исполнитель главной роли - Константин Хабенский.

Все фильмы туляки смогут посмотреть совершенно бесплатно.

8 мая в Тульском академическом театре драмы состоится торжественное мероприятие, посвященное 73-годовщене Великой Победы. В праздничной программе примут участие Центральный оркестр Министерства обороны РФ и народный артист России Василий Лановой.

В фойе драмтеатра и в сквере перед ним выступят лучшие творческие коллективы региона. Они организуют несколько интерактивных тематических площадок.

8 и 9 мая во всех районах Тульской области пройдут митинги, панихиды, возложения венков и цветов к мемориалам Защитникам. Реконструкция полевой кухни «Солдатская каша». Они будут установлены в местах проведения праздничных мероприятий: в парках, скверах, на площадях всех муниципальных образований. Одновременно состоятся конкурсы военных песен и стихов.

Большая часть праздничных мероприятий будет организована на общественных пространствах, благоустроенных при поддержке Правительства РФ и Тульской области.

8 и 10 мая в Театре юного зрителя пройдет спектакль «Рядовые», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны.

В Музее оружия и Тульском музейном объединении традиционно к годовщине Победы организован ряд тематических выставок, подготовлен цикл военно-патриотических мероприятий для детей и подростков. Музейное занятие «Детям о войне» пройдет в историко-мемориальном музее Демидовых. Интерактивный квест «Где мы, там Победа» - в Тульском областном художественном музее. Литературно-музыкальная композиция «Я родом не из детства, я родом из войны» - в Доме-музее Вересаева. Занятие «Юным Защитникам Отечества» - в мемориальном музее Белобородова. Детское интерактивное мероприятие «Война - не детское дело» - в музее Тульский кремль. В праздничные и предпраздничные дни в Тульском военно-историческом музее будут проведены экскурсии на бронепоезде «Тульский рабочий». В новой экспозиции музейно-выставочного комплекса Тульского кремля пройдут квест-игры, музейные занятия.

Государственные библиотеки познакомят туляков и гостей области с циклом выставок, посвященных Дню Победы, «Память пылающих лет».

8 мая на Московском вокзале пройдет традиционная акция «Поезда памяти». В этот день из пяти городов региона стартуют стилизованные составы, пассажирами которых станут ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, военнослужащие и жители районов и городов Тульской области. По просьбе ветеранов, в этом году к акции присоединятся места воинской доблести: станции «Горбачево» в Плавском районе и Козлова Засека, где пройдут возложения цветов к мемориалам.

8 мая состоится традиционная акция «Поезда памяти».

В этот день пассажирами стилизованных составов из Белева и Черни станут ветераны Великой Отечественной войны, студенты и военнослужащие. По просьбе ветеранов, в этом году к акции присоединятся места воинской доблести: станции «Горбачево» в Плавском районе и Козлова Засека, где пройдут возложения цветов к мемориалам.

9 мая в концертном зале Тульской филармонии пройдет тематический концерт «Аккорд Победе». В 18.00 в Доме Дворянского собрания — музыкально-театральная композиция «В 6 часов вечера после войны».

Вход на мероприятия в эти дни свободный.