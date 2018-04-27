новости
новости
Регистрация
Как в Тульской области отпразднуют День Победы
Фото из архива Myslo.

Как в Тульской области отпразднуют День Победы

На площадях, в парках и скверах пройдут концерты, выступления хора ветеранов и флешмобы.

Региональный министр культуры Татьяна Рыбкина рассказала, что ко Дню Победы во всех муниципальных образованиях и поселениях региона пройдут торжественные мероприятия. Всего около 700, для сравнения, в прошлом году их число составило 460.

Праздничные мероприятия начались уже сегодня, 27 апреля. В Тульском военно-историческом музее в кремле открылась уникальная выставка «Спасенные реликвии». Находки, сделанные тульскими поисковиками во время экспедиций, восстановили студенты-реставраторы московских вузов. Сегодня они переданы в дар военно-историческому музею. 

В ретрокинотеатре «Майский» с 1 по 7 мая пройдет неделя военного кино «Герои Победы».

5 мая в концертном зале Тульской областной филармонии состоится заключительный гала-концерт лауреатов и победителей ежегодного регионального многожанрового фестиваля творчества пожилых людей.

6 мая в 18 3D-кинозалах Тулы и области стартует региональная акция «Кино Победы».

- Фильмы будут демонстрироваться около сельских Домов культуры, библиотек и других учреждений культуры. Бесплатный показ современных и ретрофильмов о событиях Великой Отечественной войны согласован с Министерством культуры РФ. Тульские зрители также увидят документальный фильм «Забытых подвигов не бывает», - пояснила министр.

6 мая в кинобеседках покажут фильмы «3 дня до весны», «Защитники» и «Судьба человека».

7 мая в3D-кинозалах будет показан новый фильм «Собибор», который основан на событиях Второй мировой войны в одноименном нацистском лагере. Картина рассказывает о лейтенанте Советской армии, которому удается спланировать интернациональное восстание заключенных лагеря смерти. Режиссер киноленты и исполнитель главной роли - Константин Хабенский.

 

Все фильмы туляки смогут посмотреть совершенно бесплатно.

8 мая в Тульском академическом театре драмы состоится торжественное мероприятие, посвященное 73-годовщене Великой Победы. В праздничной программе примут участие Центральный оркестр Министерства обороны РФ и народный артист России Василий Лановой.

В фойе драмтеатра и в сквере перед ним выступят лучшие творческие коллективы региона. Они организуют несколько интерактивных тематических площадок.

8 и 9 мая во всех районах Тульской области пройдут митинги, панихиды, возложения венков и цветов к мемориалам Защитникам. Реконструкция полевой кухни «Солдатская каша». Они будут установлены в местах проведения праздничных мероприятий: в парках, скверах, на площадях всех муниципальных образований. Одновременно состоятся конкурсы военных песен и стихов.

Большая часть праздничных мероприятий будет организована на  общественных пространствах, благоустроенных при поддержке Правительства РФ и Тульской области.

8 и 10 мая в Театре юного зрителя пройдет спектакль «Рядовые», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны.

В Музее оружия и Тульском музейном объединении традиционно к годовщине Победы организован ряд тематических выставок, подготовлен цикл военно-патриотических мероприятий для детей и подростков. Музейное занятие «Детям о войне» пройдет в историко-мемориальном музее Демидовых. Интерактивный квест «Где мы, там Победа» - в Тульском областном художественном музее. Литературно-музыкальная композиция «Я родом не из детства, я родом из войны» - в Доме-музее Вересаева. Занятие «Юным Защитникам Отечества» - в мемориальном музее Белобородова. Детское интерактивное мероприятие «Война - не детское дело» - в музее Тульский кремль. В праздничные и предпраздничные дни в Тульском военно-историческом музее будут проведены экскурсии на бронепоезде «Тульский рабочий». В новой экспозиции музейно-выставочного комплекса Тульского кремля пройдут квест-игры, музейные занятия.

Государственные библиотеки познакомят туляков и гостей области с циклом выставок, посвященных Дню Победы, «Память пылающих лет». 

8 мая на Московском вокзале пройдет традиционная акция «Поезда памяти». В этот день из пяти городов региона стартуют стилизованные составы, пассажирами которых станут ветераны Великой Отечественной войны, школьники, студенты, военнослужащие и жители районов и городов Тульской области. По просьбе ветеранов, в этом году к акции присоединятся места воинской доблести: станции «Горбачево» в Плавском районе и Козлова Засека, где пройдут возложения цветов к мемориалам.

8 мая состоится традиционная акция «Поезда памяти».

В этот день пассажирами стилизованных составов из Белева и Черни станут ветераны Великой Отечественной войны, студенты и военнослужащие. По просьбе ветеранов, в этом году к акции присоединятся места воинской доблести: станции «Горбачево» в Плавском районе и Козлова Засека, где пройдут возложения цветов к мемориалам.

9 мая в концертном зале Тульской филармонии пройдет тематический концерт «Аккорд Победе». В 18.00 в Доме Дворянского собрания — музыкально-театральная композиция «В 6 часов вечера после войны».

Вход на мероприятия в эти дни свободный.

 

Сюжет: День Победы-2018
В Туле к 9 Мая благоустроят памятники и мемориалы
Жизнь Тулы и области
В Туле к 9 Мая благоустроят памятники и мемориалы
сегодня, в 13:38, 2 178 1
В Туле завершается подготовка ко Дню Победы
Жизнь Тулы и области
В Туле завершается подготовка ко Дню Победы
вчера, в 16:45, 10 582 2
Где тулякам получить георгиевскую ленточку
Жизнь Тулы и области
Где тулякам получить георгиевскую ленточку
вчера, в 15:27, 79 1270 -3
К 9 Мая тульским ветеранам вручат посылки
Жизнь Тулы и области
К 9 Мая тульским ветеранам вручат посылки
вчера, в 14:15, 9 651 2
Все новости сюжета
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 09:48 0
Другие статьи по темам
Событие
Программа мероприятийбесплатный показ фильмовДень Победы
Люди
Татьяна Рыбкина
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области порывом ветра снесло крышу детского сада
В Тульской области порывом ветра снесло крышу детского сада
На пожаре под Тулой пострадал человек
На пожаре под Тулой пострадал человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.