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Погода в Туле 28 апреля: облачно, умеренный ветер, до 20 градусов тепла

Погода в Туле 28 апреля: облачно, умеренный ветер, до 20 градусов тепла

Синоптики прогнозируют небольшой дождь в течение дня и пониженное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, за сутки – до 1 мм). Ветер западной четверти, до десяти метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +3 до +8 градусов, днём – от +15 до +20. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +6
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