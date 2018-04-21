Подведены итоги VI областного конкурса «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца»

На итоговый смотр-конкурс прибыло более 100 работ индивидуальных участников и авторских коллективов из Тулы, Новомосковска, Узловой, Плавска, Киреевска, Белева, Венева, Ефремова, Волово, Одоева, Арсеньево. География «виртуального парада» скворечников, проходившего на заключительном этапе конкурса на портале правительства Тульской области, была еще шире и охватила также Алексин, Донской, Суворов, Дубну, Заокский, Куркинский, Каменский районы.

Первого победителя в номинации «Зрительских симпатий» определили результаты электронного голосования. Абсолютное большинство в количестве 284 голосов получил Цап Никита из г. Плавск за свою дуплянку с «учёным котом» на цепи. В лидеры зрительских симпатий в номинации «Сказочный дворец» также вошли Кочетова Дарья с папой Кочетовым Денисом Леонидовичем из п. Садовый Воловского района, набравшие 232 голоса за домик-сруб, а в номинации «Оптимальный вариант» - Аникеев Артем из п. Казачка Воловского района со скворечником, оформленным кусочками коры и веточками, за который было отдано 225 голосов.

Трех победителей очного конкурса выбрало компетентное жюри в составе председателя жюри - настоятеля Воскресенского собора города Венева священника Дионисия Ворсобина, экспертов: начальника отдела охраны окружающей среды и государственной экологической экспертизы министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Елены Владимировны Смирновой, профессионального орнитолога, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого Ольги Викторовны Швец, начальника отдела охраны окружающей среды музея-заповедника «Ясная Поляна» Елены Анатольевны Ковальской, научного сотрудника отдела природы музея-заповедника «Куликово поле» Ангелины Владимировны Гудовичевой, научного сотрудника Тульского областного экзотариума Алексея Александровича Евсюнина.

Победителями финального тура областного конкурса «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца» по решению жюри стали: Соколова Алиса из Тулы в номинации «Сказочный дворец», Устинов Егор из Белева в номинации «Лучшая дуплянка», Федин Илья из Белева в номинации «Оптимальный вариант».

Егор и Илья – воспитанники школьного лесничества, поэтому в их работах наиболее удачным образом сочеталось знание экологии, функциональности, мастерства и оригинальность изготовления домиков для птиц. Награду ребята получили из рук Почетного гостя мероприятия митрополита Тульского и Ефремовского Алексия.

Оригинальный приз в виде нарядного скворечника был специально разработан для конкурса в этом году. Все победители и призеры-финалисты также получили в награду дипломы и книгу-фотоальбом «Памятники природы Тульской области».

Впервые в этом году состоялась передача домиков для птиц в дар для размещения на природных территориях не только Тульских парков, но и музеев-заповедников «Ясная Поляна» и «Куликово поле».

Коллектив ГУ ТО «Тульские парки» подготовил для детей прекрасный праздник. Программа была насыщена интерактивными играми и творческими выступлениями. Как всегда интерес вызвала площадка «Экспериментория», также предоставившего участникам конкурса подарочные сертификаты для посещения научно-познавательных занятий.

Напомним, VI областной конкурс скворечников - продолжение ежегодного смотра-конкурса «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» ориентирован на детей, как основных участников, а также членов их семей и педагогов учебных заведений, и направлен на развитие интереса к познанию природы, укрепление института семьи, утверждение семейных ценностей и любви к родному краю, повышение уровня экологической культуры.