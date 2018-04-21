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По факту убийства экс-главы МО Приупское возбуждено уголовное дело

По факту убийства экс-главы МО Приупское возбуждено уголовное дело

Как рассказали в СУ СКР Тульской области, задержан подозреваемый - мужчина 1988 года рождения.

Сейчас правоохранители проверяют все версии, устанавливают мотивы. Пока у них нет оснований считать, что убийство было связано с политической деятельностью Александра Подгайского.

По предварительной версии, в ночь с 19 на 20 апреля в час ночи в поселке Приупский Киреевского местный житель 1988 года рождения встретил на улице Александра Подгайского и избил его, нанеся несовместимые с жизнью телесные повреждения. Умирающего Подгайского мужчина оттащил к его дому. Там Александр скончался. 

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. 

сегодня, в 10:32 0
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