По факту убийства экс-главы МО Приупское возбуждено уголовное дело

Как рассказали в СУ СКР Тульской области, задержан подозреваемый - мужчина 1988 года рождения.

Сейчас правоохранители проверяют все версии, устанавливают мотивы. Пока у них нет оснований считать, что убийство было связано с политической деятельностью Александра Подгайского.

По предварительной версии, в ночь с 19 на 20 апреля в час ночи в поселке Приупский Киреевского местный житель 1988 года рождения встретил на улице Александра Подгайского и избил его, нанеся несовместимые с жизнью телесные повреждения. Умирающего Подгайского мужчина оттащил к его дому. Там Александр скончался.

Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.