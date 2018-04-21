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Метеопредупреждение: В Тульской области ожидается штормовой ветер

Метеопредупреждение: В Тульской области ожидается штормовой ветер

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу во второй половине дня 21 апреля с сохранением ночью 22 апреля на территории Тульской области ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 18 - 23 м/с.

Рекомендации для населения при сильном ветре:

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Будьте осторожны и внимательны. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

сегодня, в 11:29 +1
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