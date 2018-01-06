Разбойное нападение на АЗС в Тульской области: задержаны жители Алексина

Нападение на автозаправочную станцию случилось в Заокском районе в ночь на 4 января 2018 года.

Злоумышленник в маске ворвался в помещение АЗС и, угрожая персоналу предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги из кассы. Кассир отдала ему 20 тысяч рублей, после чего преступник скрылся.

На место происшествия прибыли сотрудники отделения полиции «Заокское», включая кинолога с собакой.

При проведении оперативных мероприятий полицейским стало известно, что преступник был не один, в машине неподалеку его ждал подельник.

На след преступников удалось выйти спустя двое суток. Как стало известно Myslo, фигурантов задержали около 11.00 утра сегодня, 6 января.

Ими оказались 25-летний и 21-летний жители Алексина.

В отделении полиции «Заокское» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех деталей и обстоятельств происшествия.