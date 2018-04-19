Погода в Туле 20 апреля: холодный ветер и без осадков

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в области ожидается облачность с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Днем без осадков. Ветер северной четверти, до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +2 до +7 градусов, днём – до 16 градусов тепла. Атмосферное давление пониженное – 740-745 мм рт. ст.