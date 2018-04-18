Под Тулой мужчина 5 дней назад ушел в лес и пропал
59-летнего Владимира Орлова ищут в Ленинском районе.
В Ленинском районе ищут пропавшего жителя СНТ «Зенит» (деревня Труфаново).
13 апреля Владимир Орлов ушел из дома в лес и до сих пор не вернулся.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, короткие черные волосы с проседью.
Был одет: бежевая куртка, светлые джинсы, на ногах темно-зеленые резиновые сапоги, на голове бежевая кепка. С собой у мужчины был зеленый рюкзак. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
К поискам присоединились волонтеры организации «Лиза Алерт».
Другие статьи по темам
Люди
Место