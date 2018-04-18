Под Тулой мужчина 5 дней назад ушел в лес и пропал

В Ленинском районе ищут пропавшего жителя СНТ «Зенит» (деревня Труфаново).

13 апреля Владимир Орлов ушел из дома в лес и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, короткие черные волосы с проседью.

Был одет: бежевая куртка, светлые джинсы, на ногах темно-зеленые резиновые сапоги, на голове бежевая кепка. С собой у мужчины был зеленый рюкзак. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

К поискам присоединились волонтеры организации «Лиза Алерт».