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Под Тулой мужчина 5 дней назад ушел в лес и пропал

Под Тулой мужчина 5 дней назад ушел в лес и пропал

59-летнего Владимира Орлова ищут в Ленинском районе.

В Ленинском районе ищут пропавшего жителя СНТ «Зенит» (деревня Труфаново).

13 апреля Владимир Орлов ушел из дома в лес и до сих пор не вернулся.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, глаза голубые, короткие черные волосы с проседью.

Был одет: бежевая куртка, светлые джинсы, на ногах темно-зеленые резиновые сапоги, на голове бежевая кепка. С собой у мужчины был зеленый рюкзак. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

К поискам присоединились волонтеры организации «Лиза Алерт».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:13 0
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Люди
Владимир Орлов
Место
ТулаЛенинский район

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