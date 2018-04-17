Житель Белёва осужден за кражу шести килограммов гвоздей

Мужчина сдал похищенное в пункт приёма лома за 100 рублей, потратив выручку на сигареты.

Белевским районным судом оглашен приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

В феврале текущего года мужчина взломал замок на двери одного из частных домов райцентра и, забравшись внутрь, украл различные металлические предметы и 6 кг гвоздей.

Похищенное мужчина сдал в пункт приема лома металла за 100 рублей, потратив деньги на спиртное и сигареты. Сумма ущерба была оценена в 950 рублей. На суде вор не признал вину, пояснив, что металл нашел в мешке на улице возле дома.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на год с отбыванием в колонии строгого режима. До вступления приговора в силу он будет находиться под стражей.