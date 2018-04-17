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Погода в Туле 18 апреля: дождь, ветер и небольшое похолодание

Погода в Туле 18 апреля: дождь, ветер и небольшое похолодание

Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью небольшие осадки, днём дождь (по данным сайта Метеоинфо до 7 мм). Ветер ночью юго-западный, западный 5-10 м/с, днем – западной четверти, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью – от +7 до +12 градусов, днём – до 16 градусов тепла. Атмосферное давление пониженное – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +3
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