Что нужно знать тулякам, оформляя займы через Интернет

О том, как не стать жертвой мошенников, рассказывают специалисты Банка России.

Деньги нужны позарез – в такой ситуации каждый находился хотя бы раз. Когда до зарплаты далеко и нет возможности «перехватить» у друзей, многие берут онлайн-займы, которые микрофинансовые организации (МФО) выдают через интернет.

Максимальная сумма онлайн-займа невелика – 15 тысяч рублей, и выдают её не более чем на 30 дней. Чаще всего люди обращаются в МФО в случае непредвиденных обстоятельств. Прежде чем подать заявку, подумайте, так ли вам нужны эти деньги, не принимаете ли вы опрометчивое решение.

Перед оформлением проверьте выбранную МФО в государственном реестре микрофинансовых организаций на сайте Банка России. Если компании в нём нет – вы рискуете связаться с мошенниками. Убедитесь в правильности адреса сайта МФО, прежде чем вводить паспортные данные. Разница в одной букве – и вы можете пострадать от действий аферистов, создавших сайт-клон законно действующей компании.

Во время оформления заявки на сайте-фальшивке вдруг выясняется, что для получения займа необходимо выплатить комиссию. Заемщик переводит деньги и получает отказ в получении микрозайма.

Существенные риски связаны с персональными данными граждан. Мошенники узнают из заявки паспортные данные нерадивого клиента, отказывают ему, а заполненную анкету передают в настоящую МФО, изменив номер счета. Там заявку одобряют и перечисляют средства на счет злоумышленников. А должником оказывается заемщик.

Если вы убедились, что компания легальная, проверили сайт, перед оформлением прочитайте внимательно договор. Обязательно найдите в тексте размер полной стоимости займа (ПСК), которая должна размещаться на первой странице договора в правом верхнем углу в рамке.