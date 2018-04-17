Где в Туле 18 апреля отключат электроэнергию
Плановые работы пройдут на 12 улицах областного центра.
С 9 до 16 часов сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые отключения по следующим адресам:
- Московское шоссе, 2-в,
- Красноармейский пр-т, 16, 20, 22,
- ул. Сойфера, 13, 15, 17,
- п. Угольный: ул. Садовая, 5-45-а (нечётн.), 20-40 (чётн.), 67, 69,
- ул. Шоссейная, 12-64 (чётн.), 15-41 (нечётн.),
- ул. Подгорная, 31-35-б (нечётн.), 34, 36,
- ул. 1-й Квартал, 12-96 (чётн.),
- ул. Асфальтная, 1-65 (нечётн.), 2-48 (чётн.),
- Ханинский пр-д, 10, 27, 25, 23, 29, 6, 23-а, 6-а,
- ул. Майская, 1, 3,
- ул. Вильямса, 46,
- ул. Болдина, 124.
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