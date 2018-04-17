новости
новости
Регистрация
Где в Туле 18 апреля отключат электроэнергию

Где в Туле 18 апреля отключат электроэнергию

Плановые работы пройдут на 12 улицах областного центра.

С 9 до 16 часов сотрудники «Тулгорэлектросетей» проведут плановые отключения по следующим адресам:

  • Московское шоссе, 2-в,
  • Красноармейский пр-т, 16, 20, 22,
  • ул. Сойфера, 13, 15, 17,
  • п. Угольный: ул. Садовая, 5-45-а (нечётн.), 20-40 (чётн.), 67, 69,
  • ул. Шоссейная, 12-64 (чётн.), 15-41 (нечётн.),
  • ул. Подгорная, 31-35-б (нечётн.), 34, 36,
  • ул. 1-й Квартал, 12-96 (чётн.),
  • ул. Асфальтная, 1-65 (нечётн.), 2-48 (чётн.),
  • Ханинский пр-д, 10, 27, 25, 23, 29, 6, 23-а, 6-а,
  • ул. Майская, 1, 3,
  • ул. Вильямса, 46,
  • ул. Болдина, 124.

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:57 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светОтключение электроэнергииплановые отключения электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулячка Татьяна Карасева вышла в суперфинал конкурса «Королева леса»
Тулячка Татьяна Карасева вышла в суперфинал конкурса «Королева леса»
В Туле директор оконной фирмы обманул доверчивых заказчиков на 2,5 млн рублей
В Туле директор оконной фирмы обманул доверчивых заказчиков на 2,5 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.