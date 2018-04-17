26 туляков написали «Тотальный диктант» на «отлично»

Фото из архива Myslo.

14 апреля туляки написали «Тотальный диктант». В оружейной столице работали две площадки — в ТГПУ им. Л. Н. Толстого и в культурном пространстве «Типография».

Уже проверены все работы — 26 туляков написали диктант на «отлично».

Такая оценка ставится, если нет ни одной ошибки или только одна пунктуационная.

Каждая работа проверяется несколько раз, чтобы избежать возможной пропущенной ошибки. Работы, претендующие на оценку «отлично», проверяют минимум три раза.

Всего же диктант написали около 400 туляков.

Три части текста на русском языке написали на всех шести континентах планеты: на очных площадках и онлайн. По оценкам организаторов, акция собрала более 227 тыс. участников, что больше на 27 тыс. по сравнению с прошлым годом.

- И участники, и диктаторы признаются, что текст этого года был довольно сложный. Сейчас, когда большая часть работ уже проверена, можно говорить, что количество пятёрок будет составлять 3−4% от общего количества. Эксперты «Тотального диктанта» проверят все работы и проанализируют результаты, а по итогам сформулируют предложения для Орфографической комиссии РАН по совершенствованию словарей и справочников, а также ряд рекомендаций для составителей учебников русского языка, — прокомментировала руководитель проекта Ольга Ребковец.