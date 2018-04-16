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В Туле в ДТП на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской пострадали четверо
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле в ДТП на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской пострадали четверо

Все обстоятельства аварии выясняются.

15 апреля в 15.40 в Туле на пересечении улиц Пушкинской и Тургеневской 31-летняя женщина, управляя автомобилем «Хёндэ Солярис», врезалась в машину такси «Тойоту Королла», под управлением 35-летнего мужчины.

В аварии пострадали четыре человека: оба водителя, а также два пассажира «Тойоты» — восьмилетний мальчик и 31-летняя женщина. Всех пострадавших после оказания медицинской помощи отпустили домой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:50 +4
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