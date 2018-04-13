В Щекино при пожаре в пятиэтажке спасли двух человек

13 апреля в 3.03 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании на первом этаже пятиэтажного дома на ул. Лукашина в Щекино.

На место происшествия незамедлительно выехали четыре пожарных расчета и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии на место происшествия, в 3.06, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение было ликвидировано в 3.09.

Пострадавших нет.

Пожарные вывели из задымленного помещения одного жителя, второго сняли по автолестнице с верхних этажей.

В результате пожара выгорело одно из помещений на первом этаже, остальные закоптились по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 15 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.