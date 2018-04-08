Пока туляки боролись с незаконным домом на берегу пруда, он сгорел

Фото Дмитрия Дзюбина.

Жители тульского Иврово, уверенные в том, что новый сосед незаконно возвел самострой, пытались добиться его сноса. Но сегодня ночью пожар уничтожил строение.

В редакцию Myslo обратились жители деревни Иврово (20 км от Тулы, недалеко от Федоровки): на берегу их пруда предприимчивый туляк построил частный дом. Ивровцы намерены были в суде доказать, что стройка самовольная, и добиться сноса спорного дома. Myslo провел расследование по поводу этой стройки. Правда, опубликовать материал мы не успели:

сегодня в деревне произошел пожар, уничтоживший этот дом и соседний.

Борьба за землю на берегу пруда началась еще в 2015 году. Тогда к местному жителю Николаю Завьялову обратился его бывший работодатель Петр Жуков. У Николая был в собственности участок земли ближе всего к пруду. Жуков настойчиво предлагал ему продать три сотки: пояснил, что собирается стать его новым соседом – купить рядом с ним землю, аккурат на берегу пруда.

Николай расставаться со своей землей не хотел и попросил совета у соседей. Те поддержали Завьялова и обратились в министерство имущественных и земельных отношений с запросом. Появление нового жителя в деревне грозило перекрыть всем остальным берег пруда.

Оказалось, рядом с землей Завьялова в связи с обращением Петра Жукова уже отмежевывается новый участок, и причин, запрещающих это, нет:

«Сам по себе факт нахождения земельного участка в пределах водоохранной зоны не означает запрет на его формирование и оформление соответствующих прав на него, а только накладывает ограничения на его использование в соответствии с нормами статьи 65 (части 15, 17) Водного кодекса Российской Федерации», – пояснили людям в МИЗО.

Тем более что и категория назначения у земельного участка была Ж-1 – для индивидуального жилищного строительства.



Так выглядел спорный дом две недели назад.

Но 1 января 2017 года вступило в силу решение Тульской городской Думы о смене категории этого земельного участка на Р-2 – зона лесопарков. Кто стал инициатором перевода, неизвестно. Но жители были даже рады:

На фото: Ольга Русанова

– У многих здесь маленькие дети, но детской игровой зоны долгое время не было. Все земли уже были в чьей-то собственности, оставался свободным только этот участок. Прибрежную зону пруда мы своими силами благоустроили: установили скамейки, лестницу, мостик, мусорные баки, посадили березы и сосны, поставили детский городок, потратив на это 228 560 рублей общественных денег, и постоянно следили за чистотой и порядком – сделали зону отдыха для нашей и близлежащих деревень. Рядом с берегом проходила единственная дорога, по которой могла подъехать сельскохозяйственная техника к нашим огородам в 10-25 соток, – вручную такие площади не обработать, – поясняет Ольга Русанова.

Так зона отдыха выглядела до появления у жителей деревни Иврово нового соседа.

7 марта 2017 года на официальном сайте torgi.gov.ru было опубликовано извещение о проведении 10 апреля торгов по продаже земельного участка в 1200 квадратных метров. В описании лота значилось, что вид его разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства». Начальная цена лота – 463 824 рубля.

На фото Владимир Кретов.

– Участок, выставленный на аукцион, имел кадастровый номер 71:14:040701 и располагался, судя по приложенной к документации аукциона схеме, на месте участка одного из наших жителей – Николая Завьялова. Нас это сбило с толку, и мы не стали заявляться на аукцион, – поясняет житель деревни Владимир Кретов.

Единственным участником аукциона стал Петр Жуков, поэтому аукцион признали несостоявшимся и в тот же день, 10 апреля, участок ему продали. Известно, что Николай Жуков – фермер, по крайней мере, в прошлом (сейчас КФХ, которым он руководил, не действует), в 2015-м баллотировался в депутаты Тульской областной Думы шестого созыва, но не прошел.

Жители поняли, что за участок выставляли на аукцион, только тогда, когда его обнесли забором. Выяснилось, что и кадастровый номер у участка уже другой – 71:14:000000:8549. Почему в объявлении аукциона значились другие цифры, жители не смогли выяснить.

Зеленым отмечен тот самый земельный участок, который приобрел Петр Жуков. Почему на Публичной кадастровой карте указана зона Ж-1 – вопрос к контролирующим органам.

Как только Петр Жуков оформил документы на землю, тут же начал строить у пруда дом, хотя категория назначения участка строения на нем не предполагала.

12 июля 2017 года мировой суд подтвердил, что строительство ведется незаконно, и оштрафовал Жукова на 2000 рублей.

Остановить незаконное строительство проверяющие органы при этом почему-то не потребовали.

Скромная сумма наказания Жукова не испугала, и он продолжил строительство в лесопарковой зоне. Однако узаконить дом он не мог, поскольку зона назначения не разрешает на этой земле капитальных строений.

Жители деревни стали делать попытки остановить нового соседа: вызывали полицию в связи с незаконной вырубкой деревьев на берегу пруда, писали обращения в прокуратуру.

Прокуратура Тульской области провела проверку и выявила, что региональное министерство имущественных и земельных отношений при предоставлении Жукову земельного участка под ИЖС нарушила требования земельного законодательства.

В 2016 году на момент утверждения схемы расположения земельного участка его территория относилась к зоне жилой застройки (Ж-1), которая предусматривает индивидуальное жилищное строительство.

Однако на момент принятия министерством решения о проведении аукциона по продаже земельного участка (в 2017 году) территориальная зона, согласно обновленным Правилам землепользования и застройки Тулы и Генеральному плану, относилась уже к зоне лесопарков (Р-2).

Градостроительный регламент не предусматривал в ней индивидуальное жилищное строительство.

«Согласно подп. 5 п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ в случае, если разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования, земельный участок не может быть предметом аукциона. Однако министерством решение об отказе в проведении аукциона по продаже земельного участка с кадастровым номером 71:14:000000:8549 для индивидуального жилищного строительства не было принято», – говорится в ответе прокуратуры.

Вдобавок ко всему министерство при продаже Жукову земельного участка в рекреационной зоне указало в договоре, что участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства.

Тем не менее после прокурорской проверки договор купли-продажи остался в силе, но ведомство потребовало устранить выявленные нарушения.

Вскоре в Тульскую городскую Думу поступило обращение о смене категории назначения земельного участка Жукова обратно на Ж-1 (кто именно стал инициатором публичных слушаний, опять же неизвестно).

1 ноября 2017 года состоялись публичные слушания. Жители Иврово выступили против изменения зоны назначения участка.

Категория земли осталась прежней – лесопарковая зона.

Получается, что, не имея разрешения на строительство, Петр Жуков уже возвел на своем участке жилой дом, установил камеры видеонаблюдения и обнес строение забором. Жители требуют разбирательства на самом высоком уровне.

– У нас в стране есть законы, которые должны были остановить строительство еще в самом начале. Почему эти законы не работают? Или так каждому можно строить в лесопарковой зоне дома, и ничего за это не будет?! – возмущаются жители.