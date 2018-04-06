Новомосковского педофила, развращавшего собственную дочь, суд не хочет лишать родительских прав

Уполномоченный по правам ребенка Тульской области Наталия Зыкова рассказала об ужасной истории, которая произошла в новомосковской семье:

Наталия Зыкова - В областном суде рассмотрят апелляционную жалобу на решение суда об ограничении прав педофила. Развращал свою малолетнюю дочь, притом не один раз. Девочка получила колоссальную травму. Суд не нашел достаточных оснований для лишения родительских прав, так как отец-педофил признан невменяемым, находится на принудительном лечении. Вроде как он не осознавал своих действий, больной человек. То, что он жестоко обращался с ребенком, совершил физическое и психологическое насилие над девочкой, а также действия против ее половой неприкосновенности, злоупотреблял своими родительскими правами, судом не принято во внимание. Суд ссылается на ч.2 ст. 73 СК и п. 17 Пленума Верховного суда от 14.11.2017 . Делаем вывод, что он выздоровеет или наступит стойкая ремиссия, и впрочем по этому же основанию восстановится или возьмет разрешение в опеке на общение.

Об этой ужасающей истории Myslo писал еще в 2016 году. Тогда стало известно, что 33-летний житель Новомосковска Никита (имя изменено) развращал собственную малолетнюю дочь. Мужчина неоднократно похищал ребенка и увозил подальше от матери, в том числе и в Таиланд.

Следствие доказало, что Никита демонстрировал дочери порнографию, а также обучал технике секса.

Всё это он снимал на видео и присылал матери ребёнка — Лидии (имя также изменено).

Психиатрическая экспертиза показала: мужчина совершал преступления, не отдавая себе отчета в своих действиях, его признали невменяемым. Суд освободил педофила от уголовной ответственности с применением к нему принудительных мер медицинского характера – лечение в больнице специализированного типа.

Мать девочки пыталась лишить извращенца родительских прав, однако суд неожиданно не нашел для этого оснований.

Вот материалы дела:

Но Лидия приняла решение идти до конца и уберечь свою дочь от общения с неадекватным отцом, когда он пройдет лечение. Женщина пытается привлечь общественность и СМИ к этой проблеме.

- У нас появился шанс! Суд решил отложить заседание на 24 апреля. Это хороший знак! Не отказали сразу. Ответчик настаивает на личном присутствии в суде. Судебная коллегия решила организовать связь с ним через видеоконференцию с психиатрической больницей. Также попросили у меня свежее заключение от психолога по ребенку (их тонна в деле!), тоже хороший знак, судьи интересуются здоровьем ребенка на сегодняшний день, динамикой психокоррекции и реабилитации. В целом, выслушали очень подробно все наши ходатайства. Будем пробовать привлечь уполномоченную по правам детей Тульской области Наталию Зыкову, которая на стороне законной защиты прав ребенка. Коллегия судей внимательная, выглядят как профессионалы своего дела. Надежда на справедливость есть! Будем бороться, — говорит Лидия.

Myslo следит за развитием событий.