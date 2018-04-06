Где в Туле 6 апреля ремонтируют дороги

Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт. Работы выполняют специалисты подрядных организаций: МКУ «Сервисный центр», ООО «ЮСК», ООО «Мегаспортстрой», ООО «Каскад», ООО «КС-Строй».

Сегодня, 6 апреля, работы по аварийно-восстановительному ремонту планируется провести по следующим адресам:

ул. Скуратовская,

ул. Немцова от ул. Шухова до ул. Дементьева,

пересечение ул. Кутузова и Театрального переулка,

пересечение ул. Калинина и ул. Патронной,

ул. Металлургов, участок между домами 47-а и 51-а,

ул. Мира, участок между д. 86 и д. 62,

ул. Мира.

Напомним, на портале «Открытый регион» работает сервис « Тула — без ям! », где можно оставить обращение по вопросам проведения аварийно-восстановительного ремонта.

Чтобы оставить обращение, необходимо зарегистрироваться в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Далее заявитель должен отметить яму на интерактивной карте и обязательно приложить фотографию с общим видом ямы. Фото необходимо сделать в ракурсе, который поможет определить местонахождение заявленной проблемы. Срок реагирования на проблему составляет 10 дней.

С начала работы сервиса поступило 32 обращения, 10 — уже исполнены, остальные находятся в работе.