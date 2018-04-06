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Тульская область стала лучшей на конкурсе «Диво России»

Тульская область стала лучшей на конкурсе «Диво России»

Финал фестиваля туристических видеопрезентаций прошёл в городе Гороховце Владимирской области.

Завершилась торжественная церемония награждения победителей окружных этапов V фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России» по Центральному и Северо-Западному федеральным округам.

Конкурс «Диво России» призван стимулировать развитие внутреннего и въездного туризма в России, повышать интерес к путешествиям по стране и развивать экономику российских регионов как туристских направлений. Во Владимире проходила защита региональных проектов.

В конкурсной программе участвовали 247 видеопрезентаций от разных регионов России.

Проекты Тульской области представляло региональное министерство, комитет по развитию туризма, музей-заповедник «Куликово поле» и Объединение Центров развития искусства, народной культуры и туризма.

В номинации «Презентация территорий» победу одержали работы «Тула – мастерская России» и «Духовно-патриотические традиции тульской земли». Лучшим туристским маршрутом и экскурсией стал проект «Русские усадьбы. Тульская область», в номинации «Событийные мероприятия» первое место занял Международный военно-исторический фестиваль «Поле Куликово», а лучшим природным объектом признана река Осетр.

Две тульские видеопрезентации, представят Центральный федеральный округ на Всероссийском финале в конце мая.  

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:46 +3
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