В Туле мужчина построил «липовый» дом, чтобы завладеть земельным участком

Как сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области, с декабря 2015 года по март 2016 года подсудимый на арендуемом земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, установил строение, не относящееся к жилым домам и не соответствующее нормам закона.

После этого мужчина обратился в министерство имущественных и земельных отношений Тульской области с заявлением о передаче земельного участка ему в собственность, якобы для эксплуатации жилого дома.

Согласно действующему законодательству, после постройки дома владелец получает преимущественное право выкупа земельного участка по льготной цене, поэтому земля обошлась мошеннику всего в 22372 рубля.

При этом рыночная стоимость проданной земли около миллиона рублей. Своими преступными действиями подсудимый причинил правительству имущественный вред на сумму 911181 рубль. Мошенник находится под подпиской о невыезде.