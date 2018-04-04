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Тульская область поддержит акцию «Национальный день донора крови»

Тульская область поддержит акцию «Национальный день донора крови»

Добровольно сдать кровь для тех, кто в ней нуждается, жители региона смогут 20 апреля.

В пятницу, 20 апреля, в Тульской области отметят Национальный день донора крови. Цель акции – привлечение жителей к добровольному и регулярному донорству крови и ее компонентов. 

В 1832 году, в этот день, петербуржский акушер Андрей Мартынович Вольф выполнил первое в России успешное переливание крови. Он перелил роженице, потерявшей большое количество крови, кровь ее мужа. Переливание прошло успешно, и женщина была спасена. В честь этого события дата 20 апреля объявлена Национальным днем донора крови.

ГУЗ «Тульская областная станция переливания крови» приглашает всех желающих стать безвозмездными донорами крови. Акция пройдёт по следующим адресам:

  • Тула, ул. Ф. Энгельса, д. 56, телефон: 36-32-07,
  • Тула, ул. Майская, д. 3, телефон: 48-59-85, прием с 8.00 до 12.30,
  • Новомосковск, ул. Чапаева, 12-А, телефон: (48762)6-28-67, прием с 8.00 до 12.30,
  • Ефремов, ул. Дружбы, д. 9-Б, телефон: (48741)5-56-10, прием с 8.00 до 12.30.

При себе необходимо иметь паспорт.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:12 +1
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