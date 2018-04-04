В центре Тулы стена нежилого здания обрушилась на людей
Источник сообщил Myslo, что под завалами оказались два человека.
4 апреля в 13.35 на телефон "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о частичном обрушении стены нежилого дома, расположенного в Туле на улице Пирогова, 49.
На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и областной поисково-спасательной службы.
Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия работает оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Тульской области.
На месте проходят аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.
Как сообщает Myslo источник, под завалами оказались два человека. По предварительной информации один погиб, второй госпитализирован с травмами. Известно, что здание было нежилым, сгоревшим, пострадали рабочие, которые его демонтировали.
Вся информация уточняется в следственном комитете и МЧС.
Уточненная информация здесь.