В центре Тулы стена нежилого здания обрушилась на людей

4 апреля в 13.35 на телефон "Единой службы спасения-112" поступило сообщение о частичном обрушении стены нежилого дома, расположенного в Туле на улице Пирогова, 49.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники МЧС, скорой медицинской помощи и областной поисково-спасательной службы.



Для уточнения обстановки и координации действий в район происшествия работает оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России по Тульской области.

На месте проходят аварийно-восстановительные работы. Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тульской области.

Как сообщает Myslo источник, под завалами оказались два человека. По предварительной информации один погиб, второй госпитализирован с травмами. Известно, что здание было нежилым, сгоревшим, пострадали рабочие, которые его демонтировали.

Вся информация уточняется в следственном комитете и МЧС.

Уточненная информация здесь.