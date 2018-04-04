Глава Росгвардии открыл в Туле новый центр регистрации оружия
Директор Федеральной службы войск нацгвардии РФ генерал армии Виктор Золотов находится в Туле с рабочим визитом.
Центр лицензионно-разрешительной работы расположился в центре Тулы, на первом этаже дома, где ранее получили квартиры сотрудники Росгвардии. Учреждение работает по принципу единого окна.
В новом Центре есть 14 окон приема посетителей, терминалы электронной очереди, помещения-картотеки. В общей сложности в центре предоставляется более 20 видов услуг.
Создание такого центра — пилотный проект, реализованный в Тульской области, в дальнейшем эту модель работы распространят в других регионах России.