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Глава Росгвардии открыл в Туле новый центр регистрации оружия

Глава Росгвардии открыл в Туле новый центр регистрации оружия

Директор Федеральной службы войск нацгвардии РФ генерал армии Виктор Золотов находится в Туле с рабочим визитом.

Виктор Золотов принял участие в открытии Центра лицензионно-разрешительной работы в Туле на ул. Советской, 53. В новом учреждении есть доступ ко всем информационным ресурсам единого учета оружия, оборудование для дактилоскопической экспертизы.

Центр лицензионно-разрешительной работы расположился в центре Тулы, на первом этаже дома, где ранее получили квартиры сотрудники Росгвардии. Учреждение работает по принципу единого окна.

В новом Центре есть 14 окон приема посетителей, терминалы электронной очереди, помещения-картотеки. В общей сложности в центре предоставляется более 20 видов услуг.

 



Создание такого центра — пилотный проект, реализованный в Тульской области, в дальнейшем эту модель работы распространят в других регионах России.
 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:00 0
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