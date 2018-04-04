новости
новости
Регистрация
С 24 апреля на улицах Свободы и Тургеневской в Туле ограничат остановку и стоянку

С 24 апреля на улицах Свободы и Тургеневской в Туле ограничат остановку и стоянку

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Во исполнение ч. 3 ст. 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года, администрация города Тулы информирует о введении ограничения остановки и стоянки на следующих участках улично-дорожной сети города Тулы:

  • ул. Свободы (на участке от ул. Гоголевской до ул. Пушкинской, левая сторона);
  • ул. Тургеневская (проезд между домами 7 и 7а).

Запрет остановки и стоянки на данных участках будет введен в действие с 24 апреля 2018 года.

сегодня, в 10:49 0
Другие статьи по темам
Событие
ограничение остановки и стоянки
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Обыск иномарки в Туле: В задержанном «Сузуки» перевозили наркотики
Обыск иномарки в Туле: В задержанном «Сузуки» перевозили наркотики
Опасный арсенал в квартире: В Туле задержали «черного копателя»
Опасный арсенал в квартире: В Туле задержали «черного копателя»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.