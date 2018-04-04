С 24 апреля на улицах Свободы и Тургеневской в Туле ограничат остановку и стоянку

Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.

Во исполнение ч. 3 ст. 21 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года, администрация города Тулы информирует о введении ограничения остановки и стоянки на следующих участках улично-дорожной сети города Тулы:

ул. Свободы (на участке от ул. Гоголевской до ул. Пушкинской, левая сторона);

ул. Тургеневская (проезд между домами 7 и 7а).

Запрет остановки и стоянки на данных участках будет введен в действие с 24 апреля 2018 года.