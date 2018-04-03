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Очевидцы: В Пролетарском округе Тулы обыскивают иномарку

Очевидцы: В Пролетарском округе Тулы обыскивают иномарку

По предварительным данным, у водителя обнаружены наркотики.

Как стало известно Myslo, сегодня, 3 апреля, около 15.00 в Туле на улице Матросова сотрудники ДПС остановили «Сузуки». После этого на место вызвали подкрепление.

Очевидцы сообщают о как минимум четырех полицейских экипажах. Иномарку заблокировали машинами спецслужб на узкой улице между частным сектором и пятиэтажкой.

– Машину обыскивают, сотрудники полиции ищут понятых, – рассказали очевидцы.

По информации Myslo, у водителя в ходе досмотра были обнаружены вещества, похожие на наркотические. Их изъяли.

Самого водителя забрали на патрульной машине, а его автомобиль – на быстро приехавшем на место эвакуаторе.

В пресс-службе УМВД по Тульской области уточняют детали задержания.

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Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 1
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 2
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 3
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 4
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 5
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 6
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 7
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 8
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 9
Задержание водителя "Сузуки" в Туле, Фото: 10
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:36 +1
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