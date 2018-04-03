На трассе М 2 «Фольксваген Шаран» сбил пешехода

Известно, что 57-летний водитель «Фольксваген Шаран» совершил наезд на пешехода, 47-летнего мужчину. В ГИБДД отмечают, что пострадавший находился на проезжей части дороги в темной одежде без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения. При отсутствии тротуаров, осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.