новости
новости
Регистрация
На трассе М 2 «Фольксваген Шаран» сбил пешехода

На трассе М 2 «Фольксваген Шаран» сбил пешехода

ДТП произошло 2 апреля в 2.35 на 183-м километре автодороги «Крым».

Известно, что 57-летний водитель «Фольксваген Шаран» совершил наезд на пешехода, 47-летнего мужчину. В ГИБДД отмечают, что пострадавший находился на проезжей части дороги в темной одежде без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход с различными травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает всем пешеходам о важности соблюдения Правил дорожного движения. При отсутствии тротуаров, осуществляйте свое движение по краю проезжей части навстречу движения транспортных средств. При движении в темное время суток вне населенного пункта обязательно используйте светоотражающие элементы, позволяющие обозначить вас на дороге на значительном расстоянии.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:00 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПсбили пешехода
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульском Заречье женщину перерезало поездом
В тульском Заречье женщину перерезало поездом
Сергей Ковяк из Новомосковска стал лучшим фотографом России
Сергей Ковяк из Новомосковска стал лучшим фотографом России
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.