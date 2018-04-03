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В тульском Заречье женщину перерезало поездом

В тульском Заречье женщину перерезало поездом

ЧП случилось 2 апреля в районе улицы Токарева.

Как стало известно Myslo, 2 апреля, в 21.55, на 4-м километре перегона «Тула-1 – Тула» резервный тепловоз сбил переходившую железнодорожные пути женщину. От полученных травм 40-летняя пострадавшая скончалась на месте.

Местные жители говорят, что в этом районе люди часто переходят железную дорогу, сокращая путь. Возможно, неосторожность при переходе стала причиной аварии. Все обстоятельства ЧП выясняются.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:03 +2
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