В тульском Заречье женщину перерезало поездом

Как стало известно Myslo, 2 апреля, в 21.55, на 4-м километре перегона «Тула-1 – Тула» резервный тепловоз сбил переходившую железнодорожные пути женщину. От полученных травм 40-летняя пострадавшая скончалась на месте.

Местные жители говорят, что в этом районе люди часто переходят железную дорогу, сокращая путь. Возможно, неосторожность при переходе стала причиной аварии. Все обстоятельства ЧП выясняются.