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Возбудили дело: Тульская компания «Крон-Энерго» задолжала работникам 780 тысяч рублей

Возбудили дело: Тульская компания «Крон-Энерго» задолжала работникам 780 тысяч рублей

Расследование ведет следственный комитет.

30 марта 2018 года следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы и расчета при увольнении работникам ООО «Крон-Энерго».

По версии следствия, в период с января по октябрь 2016 года руководство общества с ограниченной ответственностью, расположенного на ул. Рязанской в Туле, не выплатило заработную плату за период свыше двух месяцев и расчет при увольнении четырем работникам организации на общую сумму около 780 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 16:12 +1
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