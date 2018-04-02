Смертельное ДТП на ул. Рязанской в Туле: подробности

По одной из версий, женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода.

ДТП произошло 2 апреля в районе дома № 3 по улице Рязанской (недалеко от Городского переулка), около 5 часов утра.

34-летний водитель «Рено Логан» сбил переходившую дорогу пенсионерку, женщину 1947 года рождения. Напомним, первоначально сообщалось, что была сбита молодая женщина.

Как сообщили Myslo в областном УГИБДД, причины ДТП выясняет следствие. Основная версия — женщина переходила дорогу в 20 метрах от пешеходного перехода. В сумерках пенсионерку в темной одежде водитель мог не разглядеть. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

С какой скоростью ехал «Логан», пока не известно, однако в ГИБДД отметили, что «с достаточной для того, чтобы причинить пешеходу травмы, не совместимые с жизнью».