В Туле выбирают лучшего кондитера

Фото пресс-службы правительства Тульской области

2 апреля в Туле на базе Техникума технологий пищевых производств проходит региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший кондитер».

Задачи конкурса — повышение профессионального мастерства, выявление лучших кондитеров предприятий, широкий обмен опытом, повышение престижа профессии кондитера.

«Данное направление очень перспективно и для развития бизнеса. Мы надеемся, что этот конкурс станет еще одной площадкой, которая поможет молодым людям, студентам учебных заведений стать предпринимателями», — сказала Екатерина Солтанова, начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Заявки на участие в конкурсе принимались от кондитеров со стажем работы в профессии не менее трех лет.

В состязаниях принимают участие шесть профессиональных кондитеров. Задания для конкурсантов состоят из выполнения тестов на компьютерах и практической части, в которой им предстоит приготовить 6 порций десерта (3 вида по 2 порции).