новости
новости
Регистрация
В Донском пациентов больницы водят на лечение через жуткий тоннель
Фото Станислава Скидана.

В Донском пациентов больницы водят на лечение через жуткий тоннель

Об этом Myslo рассказал активист из Донского Станислав Скидан.

Станислав написал пост отчаяния на своей страничке ВКонтакте. Причем к самой больнице и особенно к врачам претензий у пациента нет. Но «фоторепортаж из тоннеля» удручает.

«Некоторое время назад я попал в больницу на Бобрик-Горе. Палаты на четвертом этаже вполне приличные. В конце концов, сюда же не отдыхать, а лечиться поступают. К лечению у меня тоже вопросов не было. Ямова Татьяна Евгеньевна — прекрасный специалист, настоящий профессионал с большим опытом работы.

Что кардинально выбивалось из общего положительного фона лечения в этой больнице, так это путь на физиопроцедуру и обратно.

Поясню. Кабинеты физиотерапии в городской больнице Донского находятся не в основном шестиэтажном здании, а в отдельной пристройке. Попасть в нее можно по переходу. Переход и является проблемой. Во-первых, расположен он ниже уровня первого этажа. Это значит, что пациенты спускаются к переходу на лифте или идут по лестнице в подвал больницы.

Ступеньки в подвал не выдерживают никакой критики: высокие, неудобные, выщербленные в некоторых местах. Во-вторых, бетонный пол перехода в месте примыкания к основному зданию давно разрушился и больные идут по деревянному настилу. Пожилые люди вынуждены преодолевать полосу препятствий в виде этого настила. никаких перил, чтобы можно было за них держаться, в переходе нет.

В-третьих, оконные рамы в переходе давно пришли в негодность. Из них нещадно дует. Люди ходят в той же одежде, в которой находятся в больничных палатах. В переходе они мерзнут. Весь терапевтический эффект от процедур «прогулка» по переходу сводит на нет. В больнице работают замечательные врачи, прекрасный медперсонал. Но нужно же заботиться и о больных, и о персонале. Почему не оборудовать кабинет физиопроцедур в основном здании?»

Галерея
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 1
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 2
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 3
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 4
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 5
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 6
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 7
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 8
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 9
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 10
Тоннель на физиопроцедуры, Фото: 11
показать все фотографии
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:52 +4
Другие статьи по темам
Событие
горбольница Донскоготоннель
Люди
Станислав Скидан
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской областной спецбиблиотеке для слепых прошел детский праздник
В Тульской областной спецбиблиотеке для слепых прошел детский праздник
Смертельное ДТП на ул. Рязанской в Туле: подробности
Смертельное ДТП на ул. Рязанской в Туле: подробности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.