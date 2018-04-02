В Донском пациентов больницы водят на лечение через жуткий тоннель

Фото Станислава Скидана.

Станислав написал пост отчаяния на своей страничке ВКонтакте. Причем к самой больнице и особенно к врачам претензий у пациента нет. Но «фоторепортаж из тоннеля» удручает.

«Некоторое время назад я попал в больницу на Бобрик-Горе. Палаты на четвертом этаже вполне приличные. В конце концов, сюда же не отдыхать, а лечиться поступают. К лечению у меня тоже вопросов не было. Ямова Татьяна Евгеньевна — прекрасный специалист, настоящий профессионал с большим опытом работы.

Что кардинально выбивалось из общего положительного фона лечения в этой больнице, так это путь на физиопроцедуру и обратно.

Поясню. Кабинеты физиотерапии в городской больнице Донского находятся не в основном шестиэтажном здании, а в отдельной пристройке. Попасть в нее можно по переходу. Переход и является проблемой. Во-первых, расположен он ниже уровня первого этажа. Это значит, что пациенты спускаются к переходу на лифте или идут по лестнице в подвал больницы.

Ступеньки в подвал не выдерживают никакой критики: высокие, неудобные, выщербленные в некоторых местах. Во-вторых, бетонный пол перехода в месте примыкания к основному зданию давно разрушился и больные идут по деревянному настилу. Пожилые люди вынуждены преодолевать полосу препятствий в виде этого настила. никаких перил, чтобы можно было за них держаться, в переходе нет.

В-третьих, оконные рамы в переходе давно пришли в негодность. Из них нещадно дует. Люди ходят в той же одежде, в которой находятся в больничных палатах. В переходе они мерзнут. Весь терапевтический эффект от процедур «прогулка» по переходу сводит на нет. В больнице работают замечательные врачи, прекрасный медперсонал. Но нужно же заботиться и о больных, и о персонале. Почему не оборудовать кабинет физиопроцедур в основном здании?»