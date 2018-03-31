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Двое потерявшихся в Туле детей найдены в 40 км от города

Двое потерявшихся в Туле детей найдены в 40 км от города

Мать за оставление двух из них оштрафована за неисполнение родительских обязанностей.

В пятницу вечером весь личный состав УМВД России по г.Туле был ориентирован на розыск двух потерявшихся детей. Ориентировка с приметами 9-летнего мальчика и 11-летней девочки была абсолютно у каждого полицейского в городе.
 
По предварительным данным, дети пропали после того, как их оставили без присмотра в квартире. Как сообщила 39-летняя мать, её брат привёл детей домой после спортивной тренировки и ушёл, женщина в это время была в магазине. Вернувшаяся примерно через час она не обнаружила сына и дочь в квартире. 
 
Самостоятельные поиски не увенчались успехом, и она приняла решение обратиться в полицию. Незамедлительно для розыска пропавших были задействованы все стражи порядка города. В каждом округе областной столицы полицейские проверяли дворы, подъезды, скверы, торговые центры. Информация с приметами детей направлялась в отделы полиции районов региона, так как отрабатывалась версия о нахождении пропавших за пределами Тулы.
 
В результате, это предположение оказалось верным. Мальчик и девочка оказались у отца детей, проживающего в Дубенском районе, примерно в 40 км от места жительства матери.
 
Предположительно, мужчина вовремя не уведомил бывшую супругу, что дети находятся у него. Никаких противоправных действий в отношении мальчика и девочки не совершалось, угроз их здоровью нет.
 
На женщину составлен протокол за неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.
Кстати, дети уверяют, что отец их не забирал, а они сами добрались до места жительства отца.
 
Сотрудники полиции продолжают работу по выяснению всех деталей происшествия. 
 
Отметим, что минувшим вечером полицейские разыскивали также пропавшую в Привокзальном округе Тулы младшеклассницу. Поздним вечером мать девочки, придя домой, обнаружила, что та ещё не вернулась из школы, и не отвечает на телефонные звонки. Сотрудники полиции обнаружили девочку в гостях у подруги. Заигравшись, та, предположительно, забыла сообщить матери о своём местонахождении.
 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:40 +3
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