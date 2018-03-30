Пожар на ул. Вильямса в Туле: УК приведут в порядок обгоревшие балконы и окна

Представители главного управления по Пролетарскому территориальному округу и сотрудники управляющей компании «Тульское УЖКХ» обошли всех пострадавших от пожара на ул. Вильямса, 38 в Туле. Уже определен список материалов, которые необходимы, чтобы закрыть балконные проемы в квартирах и застеклить окна.

Сейчас активно ведется уборка подъездов и квартир. Работа будет продолжаться до полного устранения мусора.

Все коммуникации в доме сейчас перекрыты. Управляющая компания будет работать на месте, чтобы не возникло замыкания.

Никому из жильцов временное размещение не потребовалось.

Напомним, сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже на ул. Вильямса, 38 поступило 30 марта в 15.04. В горящей квартире находились два человека. Один из них спасся самостоятельно, второго бросились искать пожарные. На это были сосредоточены все основные силы. Мужчину удалось спасти, после чего пожарные приступили к тушению пожара и эвакуации жителей других квартир. Были спасены 9 человек, трое из которых — дети.

Квартира, в которой начался пожар, выгорела практически полностью. Сейчас степень повреждений оценивают специалисты МЧС. Огонь не пробрался на верхние этажи, обгорели только балконы.