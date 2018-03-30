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Пожар на ул. Вильямса в Туле: УК приведут в порядок обгоревшие балконы и окна

Пожар на ул. Вильямса в Туле: УК приведут в порядок обгоревшие балконы и окна

Временное размещение жильцам дома не потребовалось.

Представители главного управления по Пролетарскому территориальному округу и сотрудники управляющей компании «Тульское УЖКХ» обошли всех пострадавших от пожара на ул. Вильямса, 38 в Туле. Уже определен список материалов, которые необходимы, чтобы закрыть балконные проемы в квартирах и застеклить окна.

Сейчас активно ведется уборка подъездов и квартир. Работа будет продолжаться до полного устранения мусора.

Все коммуникации в доме сейчас перекрыты. Управляющая компания будет работать на месте, чтобы не возникло замыкания.

Никому из жильцов временное размещение не потребовалось.

 

Напомним, сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже на ул. Вильямса, 38 поступило 30 марта в 15.04. В горящей квартире находились два человека. Один из них спасся самостоятельно, второго бросились искать пожарные. На это были сосредоточены все основные силы. Мужчину удалось спасти, после чего пожарные приступили к тушению пожара и эвакуации жителей других квартир. Были спасены 9 человек, трое из которых — дети.

Квартира, в которой начался пожар, выгорела практически полностью. Сейчас степень повреждений оценивают специалисты МЧС. Огонь не пробрался на верхние этажи, обгорели только балконы.

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Пожар на улице Вильямса, Фото: 1
Пожар на улице Вильямса, Фото: 2
Пожар на улице Вильямса, Фото: 3
Пожар на улице Вильямса, Фото: 4
Пожар на улице Вильямса, Фото: 5
Пожар на улице Вильямса, Фото: 6
Пожар на улице Вильямса, Фото: 7
Пожар на улице Вильямса, Фото: 8
Пожар на улице Вильямса, Фото: 9
Пожар на улице Вильямса, Фото: 10
Пожар на улице Вильямса, Фото: 11
Пожар на улице Вильямса, Фото: 12
Пожар на улице Вильямса, Фото: 13
Пожар на улице Вильямса, Фото: 14
Пожар на улице Вильямса, Фото: 15
Пожар на улице Вильямса, Фото: 16
Пожар на улице Вильямса, Фото: 17
Пожар на улице Вильямса, Фото: 18
Пожар на улице Вильямса, Фото: 19
Пожар на улице Вильямса, Фото: 20
Пожар на улице Вильямса, Фото: 21
Пожар на улице Вильямса, Фото: 22
Пожар на улице Вильямса, Фото: 23
Пожар на улице Вильямса, Фото: 24
Пожар на улице Вильямса, Фото: 25
Пожар на улице Вильямса, Фото: 26
Пожар на улице Вильямса, Фото: 27
Пожар на улице Вильямса, Фото: 28
Пожар на улице Вильямса, Фото: 29
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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:05 +2
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