Погода в Туле на выходных: облачно, мокро, до пяти градусов тепла

В субботу и воскресенье в регионе ожидается облачность. Возможны небольшие осадки – снег с дождём (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм).

Ветер южный, с переходом в юго-восточный, лёгкий – не более пяти метров в секунду. Ночью небольшой мороз – до -4 градусов, днём потепление до +5. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.