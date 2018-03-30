новости
новости
Регистрация
Погода в Туле на выходных: облачно, мокро, до пяти градусов тепла

Погода в Туле на выходных: облачно, мокро, до пяти градусов тепла

Синоптики обещают легкий ветер южной четверти и пониженное атмосферное давление.

В субботу и воскресенье в регионе ожидается облачность. Возможны небольшие осадки – снег с дождём (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм).

Ветер южный, с переходом в юго-восточный, лёгкий – не более пяти метров в секунду. Ночью небольшой мороз – до -4 градусов, днём потепление до +5. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:12 +4
Другие статьи по темам
Событие
ПогодаПогода на выходныхпогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С потеплением на улицы Тулы выйдет новая уборочная техника
С потеплением на улицы Тулы выйдет новая уборочная техника
Губернский каток в Туле завершит свою работу 31 марта
Губернский каток в Туле завершит свою работу 31 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.