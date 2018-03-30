Погода в Туле на выходных: облачно, мокро, до пяти градусов тепла
Синоптики обещают легкий ветер южной четверти и пониженное атмосферное давление.
В субботу и воскресенье в регионе ожидается облачность. Возможны небольшие осадки – снег с дождём (по данным сайта Метеоинфо – до 5 мм).
Ветер южный, с переходом в юго-восточный, лёгкий – не более пяти метров в секунду. Ночью небольшой мороз – до -4 градусов, днём потепление до +5. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
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