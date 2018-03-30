новости
новости
Регистрация
Серьезный пожар на улице Вильямса в Туле: Подробности
Фото Дмитрия Дзюбина. Видео очевидцев.

Серьезный пожар на улице Вильямса в Туле: Подробности

Возгорание ликвидировано.

Сообщение о пожаре поступило 30 марта в 15.04. Горела квартира на 5-м этаже в доме № 38 по ул. Вильямса (Пролетарский округ). От нее огонь перекинулся на балкон квартиры шестого этажа. Обгорели балконы нескольких квартир выше.

На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета СПСЧ, ПСЧ-3, по одному расчету ПСЧ-2, ПСЧ-3, ПСЧ-11 и две автолестницы для работ на верхних этажах здания.

По предварительной информации, полученной пожарными, в горящей квартире находилось два человека. Один из них спасся самостоятельно, второго бросились искать пожарные. На это были сосредоточены все основные силы. Мужчину удалось спасти, после чего пожарные приступили к тушению пожара и эвакуации жителей других квартир.

Были спасены 9 человек, трое из которых — дети.

Сейчас пострадавшего осматривают медики. Как сообщает с места событий корреспондент Myslo, мужчина чувствует себя нормально. Мужчина нетрезв.

Квартира, в которой начался пожар, выгорела практически целиком. Сейчас степень повреждений оценивают специалисты МЧС. Огонь не пробрался на верхние этажи, обгорели только балконы.

 

Галерея
Пожар на улице Вильямса, Фото: 1
Пожар на улице Вильямса, Фото: 2
Пожар на улице Вильямса, Фото: 3
Пожар на улице Вильямса, Фото: 4
Пожар на улице Вильямса, Фото: 5
Пожар на улице Вильямса, Фото: 6
Пожар на улице Вильямса, Фото: 7
Пожар на улице Вильямса, Фото: 8
Пожар на улице Вильямса, Фото: 9
Пожар на улице Вильямса, Фото: 10
Пожар на улице Вильямса, Фото: 11
Пожар на улице Вильямса, Фото: 12
Пожар на улице Вильямса, Фото: 13
Пожар на улице Вильямса, Фото: 14
Пожар на улице Вильямса, Фото: 15
Пожар на улице Вильямса, Фото: 16
Пожар на улице Вильямса, Фото: 17
Пожар на улице Вильямса, Фото: 18
Пожар на улице Вильямса, Фото: 19
Пожар на улице Вильямса, Фото: 20
Пожар на улице Вильямса, Фото: 21
Пожар на улице Вильямса, Фото: 22
Пожар на улице Вильямса, Фото: 23
Пожар на улице Вильямса, Фото: 24
Пожар на улице Вильямса, Фото: 25
Пожар на улице Вильямса, Фото: 26
Пожар на улице Вильямса, Фото: 27
Пожар на улице Вильямса, Фото: 28
Пожар на улице Вильямса, Фото: 29
Пожар на улице Вильямса, Фото: 30
Пожар на улице Вильямса, Фото: 31
показать все фотографии
Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:57 +6
Другие статьи по темам
Событие
пожарспаслипострадавший
Место
Тулаулица Вильямса
Прочее
фоторепортажвидео

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности
Прокуратура требует закрыть Большой универмаг за нарушения правил противопожарной безопасности
Молодежка «Арсенала» разгромно проиграла московскому «Динамо»
Молодежка «Арсенала» разгромно проиграла московскому «Динамо»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.