Серьезный пожар на улице Вильямса в Туле: Подробности

Фото Дмитрия Дзюбина. Видео очевидцев.

Сообщение о пожаре поступило 30 марта в 15.04. Горела квартира на 5-м этаже в доме № 38 по ул. Вильямса (Пролетарский округ). От нее огонь перекинулся на балкон квартиры шестого этажа. Обгорели балконы нескольких квартир выше.

На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета СПСЧ, ПСЧ-3, по одному расчету ПСЧ-2, ПСЧ-3, ПСЧ-11 и две автолестницы для работ на верхних этажах здания.

По предварительной информации, полученной пожарными, в горящей квартире находилось два человека. Один из них спасся самостоятельно, второго бросились искать пожарные. На это были сосредоточены все основные силы. Мужчину удалось спасти, после чего пожарные приступили к тушению пожара и эвакуации жителей других квартир.

Были спасены 9 человек, трое из которых — дети.

Сейчас пострадавшего осматривают медики. Как сообщает с места событий корреспондент Myslo, мужчина чувствует себя нормально. Мужчина нетрезв.

Квартира, в которой начался пожар, выгорела практически целиком. Сейчас степень повреждений оценивают специалисты МЧС. Огонь не пробрался на верхние этажи, обгорели только балконы.