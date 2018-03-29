На проспекте Ленина в Туле столкнулись три автомобиля

Фото оцевидцев.

Предположительно, водители не соблюдали интервал между транспортными средствами, что и привело к столкновению.

В Туле на проспекте Ленина в районе ост. «Ул. Мира» в крайнем левом ряду столкнулись три авто: Mercedes, SsangYong и Nissan.

Предположительно, водители не соблюдали интервал между транспортными средствами, что и привело к столкновению.

Скорость движения до столкновения была небольшая, и ДТП обошлось без пострадавших. На авто имеются незначительные повреждения.

Наблюдается затруднение движения по проспекту Ленина в сторону центра.