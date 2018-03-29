Фото оцевидцев.
На проспекте Ленина в Туле столкнулись три автомобиля
Предположительно, водители не соблюдали интервал между транспортными средствами, что и привело к столкновению.
В Туле на проспекте Ленина в районе ост. «Ул. Мира» в крайнем левом ряду столкнулись три авто: Mercedes, SsangYong и Nissan.
Предположительно, водители не соблюдали интервал между транспортными средствами, что и привело к столкновению.
Скорость движения до столкновения была небольшая, и ДТП обошлось без пострадавших. На авто имеются незначительные повреждения.
Наблюдается затруднение движения по проспекту Ленина в сторону центра.
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