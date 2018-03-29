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На проспекте Ленина в Туле столкнулись три автомобиля
Фото оцевидцев.

На проспекте Ленина в Туле столкнулись три автомобиля

Предположительно, водители не соблюдали интервал между транспортными средствами, что и привело к столкновению.

В Туле на проспекте Ленина в районе ост. «Ул. Мира» в крайнем левом ряду столкнулись три авто: Mercedes, SsangYong и Nissan. 

Предположительно, водители не соблюдали интервал между транспортными средствами, что и привело к столкновению. 

Скорость движения до столкновения была небольшая, и ДТП обошлось без пострадавших. На авто имеются незначительные повреждения.

Наблюдается затруднение движения по проспекту Ленина в сторону центра.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:09 +2
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