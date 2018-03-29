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Ремонт колодцев на дорогах Тулы будут вести по новой технологии

Ремонт колодцев на дорогах Тулы будут вести по новой технологии

С этого года кирпич в ремонте колодцев не будет использоваться, в результате они не будут проседать.

Сегодня губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел объезд дорог областного центра. 
 
Главу региона сопровождали первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник, глава администрации Тулы Евгений Авилов. 
 
Первый объект, на котором побывал Алексей Дюмин, – дорога по улице Чмутова на въезде в Тулу. 
 
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник сообщил, что участок дороги от трассы М2 до улицы Чмутова ремонтировался в 2012 году. В настоящее время ликвидируются дефекты дорожного покрытия с помощью битума и асфальтобетонной смеси. 
 
Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что в этом году улицы Чмутова, Ликбеза, Мосина, а также Павшинский Мост планируется отремонтировать в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Кроме дорог, будут отремонтированы тротуары, кронированы старые деревья и высажены новые. 
 
В ходе объезда города губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал ул. Мосина и состояние подземного пешеходного перехода. 
 
Как сообщил глава администрации Тулы Евгений Авилов, ул. Мосина включена в план ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги». По контракту работы должны быть выполнены до 1 октября, но планируется, что работы ускорят, и завершат ко Дню города. 
 
Сити-менеджер также отметил, что исключен из условий контрактов ремонт колодцев кирпичом – их за три года размывает вода, кирпич рассыпается, колодцы проседают.
 
– Администрация города закупила железобетонные конструкции. При проведении ремонта колодцев будут использованы только бетонные основания, что позволит гарантировать отсутствие просадки асфальта, – отметил Евгений Авилов. 
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:38 0
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