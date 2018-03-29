ДТП в Богородицком районе: пострадали трое взрослых и ребенок

Фото ГУ МЧС РФ по Тульской области

ДТП произошло сегодня, 29 марта, около полудня.

29 марта в 12.01 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Кирова в поселке Товарковский Богородицкого района. Столкнулись «Ситроен С-4» и «Рено Логан».

По предварительным данным, водитель «Ситроена», предположительно, не справился с управлением, вылетел на встречку и въехал в «Логан».

В ДТП пострадали четверо: водитель «Рено» и его пассажиры – две женщины и ребенок. В ликвидации последствий ДТП принимали участие сотрудники МЧС.