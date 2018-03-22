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Во время пожара в многоэтажке на улице Литейной пострадала молодая девушка

Во время пожара в многоэтажке на улице Литейной пострадала молодая девушка

Сотрудникам МЧС удалось быстро справиться с огнём. Для работы пришлось использовать автолестницу.

Как сообщили очевидцы, в доме № 22  по улице Литейной произошёл пожар. Возгорание началось в одной из квартир на четвёртом этаже. Прибывшие на место сотрудники МЧС приступили к ликвидации огня.

Известно об одном пострадавшем – это молодая девушка, находившаяся в квартире. Предположительно, она надышалась дымом. Прибывшие на место врачи оказали ей необходимую помощь.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате пожара на кухне обгорела мебель, прогорел линолеум, оплавился потолок, помещение закоптилось по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось три экипажа противопожарной службы, в том числе автолестница.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:42 0
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Место
Тулаулица Литейная

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