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Где в Туле 23 марта отключат свет

Где в Туле 23 марта отключат свет

Плановые работы пройдут с 9 до 16 часов.

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат дома по следующим адресам:

  • ул. Свободы, 38, 38-а,
  • ул. Бундурина, 29, 31,
  • ул. Гоголевская, 65,
  • ул. Сурикова, 14,
  • ул. М. Горького, 37,
  • ул. Ряжская, 6-б/1,
  • ул. Марата, 123,
  • ул. Степанова, 35, 35-а, 154, 148, 144,
  • ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38,
  • ул. Декабристов, 4,
  • ул. Каракозова, 5, 11-27, 79,
  • ул. Патронная, 1-30,
  • ул. Индустриальная, 16,
  • Мясново: ул. Чмутова, 10-18 (чётн.), 1, 1-в, 1-а, 2, 4, 6, 36-а,
  • ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19-а (нечётн.),
  • 1-й Клинской пр-д, 1,
  • ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
  • ул. Ликбеза, 6,
  • ул. Б. Кулига, 2-57,
  • ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Н. Упская, 64,
  • ул. Кауля, 22-54 (чётн.),
  • п. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
  • 9-й пр-д, 58--66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
  • 10-й пр-д, 76, 91,
  • 11-й пр-д, 88,
  • ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
  • ул. Каракозова, 5, 11-27,
  • ул. Марата, 123,
  • ул. Патронная, 1-30,
  • ул. Степанова, 154,
  • пос. Октябрьский, 193-а, 193-238,
  • пос. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17,
  • пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
  • пос. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 112, 120, 130-162-а,
  • ул. Чехова, 1-в, 1-г,
  • станция Ясная поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б.
Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:47 0
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