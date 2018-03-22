Где в Туле 23 марта отключат свет
Плановые работы пройдут с 9 до 16 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат дома по следующим адресам:
- ул. Свободы, 38, 38-а,
- ул. Бундурина, 29, 31,
- ул. Гоголевская, 65,
- ул. Сурикова, 14,
- ул. М. Горького, 37,
- ул. Ряжская, 6-б/1,
- ул. Марата, 123,
- ул. Степанова, 35, 35-а, 154, 148, 144,
- ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38,
- ул. Декабристов, 4,
- ул. Каракозова, 5, 11-27, 79,
- ул. Патронная, 1-30,
- ул. Индустриальная, 16,
- Мясново: ул. Чмутова, 10-18 (чётн.), 1, 1-в, 1-а, 2, 4, 6, 36-а,
- ул. В. Выселковая, 2-24 (чётн.), 3-19-а (нечётн.),
- 1-й Клинской пр-д, 1,
- ул. М. Кулига, 3-а, 2-6 (чётн.), 3-15 (нечётн.),
- ул. Ликбеза, 6,
- ул. Б. Кулига, 2-57,
- ул. В. Студёнка, 1-17 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Н. Упская, 64,
- ул. Кауля, 22-54 (чётн.),
- п. Октябрьский: 8-й пр-д, 54-74 (чётн.), 45-61 (нечётн.),
- 9-й пр-д, 58--66 (чётн.), 67-75 (нечётн.),
- 10-й пр-д, 76, 91,
- 11-й пр-д, 88,
- ул. Капитана Громова, 7-17 (нечётн.), 10-34 (чётн.),
- ул. Каракозова, 5, 11-27,
- ул. Марата, 123,
- ул. Патронная, 1-30,
- ул. Степанова, 154,
- пос. Октябрьский, 193-а, 193-238,
- пос. 2-й Западный: ул. Новосёлов, 7, 15, 17,
- пер. Бархатный, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30,
- пос. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 112, 120, 130-162-а,
- ул. Чехова, 1-в, 1-г,
- станция Ясная поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б.
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