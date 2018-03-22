190 семей в Тульской области получили выплату при рождении первого ребенка
Размер ежемесячного пособия составляет 9256 рублей.
22 марта в здании регионального правительства министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов провел прямую линию с жителями региона.
Один из основных вопросов туляков касался новой федеральной меры социальной поддержки — ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка.
Эта выплата полагается на детей, родившихся с 1 января 2018 года. 1,5 года родители ежемесячно будут получать пособие, равное прожиточному минимуму на ребенка — 9256 рублей.
Министр рассказал, что на сегодняшний день в органы социальной защиты населения Тульской области поступило 233 заявления о предоставлении выплаты, 190 семьям выплата уже назначена.
- Чтобы получать выплату со дня рождения ребенка, за ней нужно обратиться в первые 6 месяцев. Заявление можно подать в районный отдел социальной защиты и многофункциональные центры. Все адреса и контакты можно найти на сайтах управления и МФЦ. В ближайшее время появится возможность оформить эту выплату через портал «Госуслуги71», — отметил Андрей Филиппов.