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190 семей в Тульской области получили выплату при рождении первого ребенка
Фото из архива Myslo.

190 семей в Тульской области получили выплату при рождении первого ребенка

Размер ежемесячного пособия составляет 9256 рублей.

22 марта в здании регионального правительства министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов провел прямую линию с жителями региона.

Один из основных вопросов туляков касался новой федеральной меры социальной поддержки — ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка.

Эта выплата полагается на детей, родившихся с 1 января 2018 года. 1,5 года родители ежемесячно будут получать пособие, равное прожиточному минимуму на ребенка — 9256 рублей.

Министр рассказал, что на сегодняшний день в органы социальной защиты населения Тульской области поступило 233 заявления о предоставлении выплаты, 190 семьям выплата уже назначена.

- Чтобы получать выплату со дня рождения ребенка, за ней нужно обратиться в первые 6 месяцев. Заявление можно подать в районный отдел социальной защиты и многофункциональные центры. Все адреса и контакты можно найти на сайтах управления и МФЦ. В ближайшее время появится возможность оформить эту выплату через портал «Госуслуги71», — отметил Андрей Филиппов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:28 +3
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