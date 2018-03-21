Туляки: В Заречье ночью неизвестный порезал колеса 30 автомобилей

В соцсетях появилась информация, что в ночь на 21 марта в Туле возле дома № 9 по улице Максимовского неизвестный человек порезал ножом колеса припаркованным автомобилям. По словам туляка, «пострадавших» машин — порядка 30.

– За месяц до данного события вызывали эвакуатор для тех, кто стоит на тротуаре (хотя уже 10 лет стояли, и никто не был против). Многие понимают, что данные действия совершены по заказу автостоянки, которая находится за домом №9 и много лет пустует. Этой [стоянке], видимо, надоело работать в убыток, и такими действиями они [администрация стоянки] пытаются привлечь клиента, — сообщается в соцсетях.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что действительно в полицию с заявлениями обратились четыре автолюбителя.

– По данному факту проводится проверка, — сказал заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

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